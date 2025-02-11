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رياضة

برئاسة مصطفى أبو زهرة، بعثة منتخب الناشئين تطير إلى المغرب 18 فبراير الجاري

مصطفى أبو زهرة عضو
مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة، فيتو

منتخب الناشئين، أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إلى عضو المجلس مصطفى أبو زهرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في المغرب.

منتخب الناشئين يشارك في دورة ودية بالمغرب

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مشاركة منتخب الناشئين مواليد 2008 في دورة ودية بالمغرب في الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين، والمؤهلة لكأس العالم 2025 بدولة قطر.

 

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتطير بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 برئاسة مصطفى أبو زهرة، إلى المغرب يوم 18 فبراير الجاري، على أن يخوض الفراعنة الصغار مباراتين وديتين مع منتخبين إفريقيين، يتم تحديد هويتهما 

موعد وديتي منتخب الناشئين في المغرب

ويخوض منتخب الناشئين مباراتين وديتين في الدورة الودية بالمغرب، الأول ستقام يوم 22 فبراير، أما المباراة الثانية فتقام يوم 25 فبراير 

ويستعد منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس للدخول في معسكر تدريبي غدا الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار إستعداداته لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب

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منتخب الناشئين منتخب الناشئين مواليد 2008 مصطفي أبو زهرة مجلس ادارة اتحاد الكرة هاني ابو ريدة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة كأس العالم 2025 بدولة قطر أحمد الكأس

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