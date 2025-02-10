منتخب الناشئين 2008 يشارك في دورة ودية بالمغرب

منتخب الناشئين، كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة المصري، أن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تلقى دعوة للمشاركة في دورة ودية في المغرب، خلال تجمعه في فبراير الجاري، يخوض خلالها مباراتين وديتين

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 وافق مبدئيا على المشاركة في الدورة الودية بالمغرب، في انتظار تأكيد الدعوة من الجانب المغربي خلال الساعات ال24 القادمة

منتخب الناشئين مواليد 2008 يستعد لأمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

منتخب الناشئين يواجه المغرب وديا

وتابع المصدر، أنه في حال تأكد مشاركة منتخب الناشئين في الدورة الودية بالمغرب فإنه سيخوض خلالها مباراتين وديتين، الأولى ستكون أمام شقيقه المغربي يوم 16 فبراير الجاري، أما الثانية ستكون أمام منتخب إفريقي يتم تحديد هويته خلال الساعات المقبلة.

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للدخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر، في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب أواخر مارس المقبل.

موعد معسكر منتخب الناشئين

وحدد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، الفترة من 12 إلى 19 فبراير الجاري موعدا لمعسكر الفريق، على أن يتخلله مباراتين وديتين دوليتين يتحدد طرفيها خلال الأيام القليلة القادمة.

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