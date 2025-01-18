السبت 18 يناير 2025
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الإنقاذ النهري ينجح في انتشال جثمان شاب ألقي بنفسه من أعلى كوبري طلخا

انتشال جثة شاب القي
انتشال جثة شاب القي بنفسه بنيل المنصورة، فيتو

نجح رجال الإنقاذ النهري بالدقهلية في انتشال جثمان شاب ألقى بنفسه في نيل المنصورة من أعلى كوبري طلخا وذلك بعد بحث استمر 24 ساعة.

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إلقاء نفسه من أعلى كوبري طلخا في محافظة الدقهلية 

شاب عشريني يلقي بنفسه بنيل المنصورة من أعلى كوبري طلخا

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة عن إقدام شاب في العقد الثاني من عمره على إلقاء نفسه من أعلى كوبري طلخا.

على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

البحث مستمر داخل نيل المنصورة للعثور علي جثمان شاب بهوت 

 

ولا يزال رجال الإنقاذ النهرى يواصلون البحث عن جثمان الشاب "عمر عادل الشربينى "20 سنة من قرية بهوت مركز نبروه.

تجمع الأهالي على ضفاف نهر نيل طلخا والمنصورة 

وتجمع الأهالي على كوبري طلخا وعلى جانبي نهر النيل مرددين الدعوات أملا في العثور على جثمان الشاب داخل مياه النيل وانتشاله لتسليمه لزوية.

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