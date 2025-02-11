وكيل تعليم الدقهلية يوجة بإزالة الرواكد في جولة بمدارس شرق المنصورة (صور)

أجرى اليوم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية تعليم الدقهلية، جولة لمتابعة مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية، ووجه بإزالة الرواكد من داخل المدارس سواء أساسيات مدرسية أو خلافه.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس المنصورة

رافق وكيل تعليم الدقهلية أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، وكان في استقبالهما عادل فؤاد مدير ادارة شرق المنصورة التعليمية.

المدارس المستهدفة في الجولة بشرق المنصورة

حيث توجه لمتابعة مدارس:

-جيهان السادات الثانوية بنات

-السيدة عائشة الاعدادية بنات

-العروبة الابتدائيه

انضباط والتزام من الطلاب وهيئات التدريس بالمدارس

و أثني وكيل تعليم الدقهلية علي ما لمسه من حسن سير العملية التعليمية وانضباط والتزام من الطلاب وهيئات التدريس بالمدارس محل الزيارة كما اطمئن علي صلاحية المرافق الأساسية التي تخدم الطلاب ووجه بإزالة الرواكد.

وذلك تنفيذًا لتكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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