الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

جمال شعبان يكشف أسرار توقف القلب وعودته مرة أخرى وعدم انتظام ضرباته

أسرار لخبطة دقات
أسرار لخبطة دقات القلب، فيتو

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أسرار لخبطة  دقات القلب، وتوقف القلب وعودته مرة أخرى، وما يُعرف عند البعض بـ "سحبة الروح"، وارتباط ذلك بانتفاخ القولون.

أسرار لخبطة دقات القلب

وقال الدكتور جمال شعبان: إن "الضربة الساقطة ودقات القلب السريعة (علميًا اختلال كهرباء القلب)"، كاشفًا عن أسرار "رفرفة القلب، والشعور بالضربة الساقطة في القلب، وما يُعرفه البعض بالشعور بـ "بسحبة  الروح"، بالإضافة للشعور بتوقف القلب وعودته مرة أخرى عند الإحساس بانتفاخ في القولون، مع دقات القلب المتسارعة" 

أسرار توقف القلب وعودته مرة أخرى، فيتو
أسرار توقف القلب وعودته مرة أخرى، فيتو

 وعن أسباب لخبطة  دقات القلب، قال الدكتور جمال شعبان: "إن دقات القلب السريعة أو الضربات الساقطة تحدث نتيجة عوامل كتير مثل نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)، نتيجة التوتر، نشاط الغدة الدرقية أكثر من الطبيعي، مع عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم  في الدم"

أسباب تؤدي للشعور بلخبطة دقات القلب

كما كشف الدكتور جمال شعبان عن أسباب أخرى تؤدي للشعور بلخبطة دقات القلب، ومنها "مرض السكر، يجعل دقات القلب سريعة، مع انخفاض السوائل في الدم، ويمكن تكون نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب  مولود به".

وأكد جمال شعبان أن من أسرار لخبطة دقات القلب "مكتسب نتيجة مرض في القلب، في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية، أو مرض في النظام الكهربي للقلب".

أسباب الضربة الساقطة في القلب، فيتو
أسباب الضربة الساقطة في القلب، فيتو

وعما يمكن للمرء أن يفعله في حالة الشعور بدقات القلب السريعة أو لخبطة دقات القلب، قال الدكتور جمال شعبان: "كبح جماح التوتر والقلق والتماس الهدوء والاسترخاء، الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين شرب السوائل المفيدة، استخدام الأملاح بطريقة معتدلة، أحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة".

وحذر جمال شعبان من "تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب، وعمل رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة، ويمكن وصف أدوية، أو عمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية، أو عمل كي بموجات الراديو أو زرع جهاز صدمات كهربية".

شقيقته توفيت بنفس السبب، جمال شعبان يكشف تفاصيل مؤلمة لوفاة طبيب قلب فجأة

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور جمال شعبان دقات القلب السريعة نشاط الغدة الدرقية لخبطة دقات القلب الضربة الساقطة في القلب أسباب توقف القلب

مواد متعلقة

شقيقته توفيت بنفس السبب، جمال شعبان يكشف تفاصيل مؤلمة لوفاة طبيب قلب فجأة

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

جمال شعبان يحذر المصريين من عادة سيئة تصيبهم بأمراض خطيرة

عاش يتيمًا وتزوج منذ أشهر، جمال شعبان يكشف قصة مؤلمة لوفاة شاب بمطروح

ads

الأكثر قراءة

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

خالد الغندور: زيزو قد يشارك في كأس العالم للأندية مع هذا الفريق

الحقيقة الكاملة لمنع المحكوم عليه غيابيًّا من التصرف في أمواله

بالنيران الصديقة، الزمالك يتقدم بالهدف الأول في مرمى فاركو

برودة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

الصحة تعلن اسماء الفائزين في قرعة بعثة الحج الطبية لموسم 2025

زغلول صيام يكتب: إلغاء فقرة الحكام وتحجيم استديوهات التحليلي ليس كافيا.. تطهير الإعلام الرياضي من المقدمين (الفالصو) هي البداية الحقيقية

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

منوعات

المزيد

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

30 مليون يورو فارقا.. الأهلي يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في ارتداء الملابس على الموضة المستوردة من الخارج؟، أمين الفتوى يجيب

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية