جمال شعبان يكشف أسرار توقف القلب وعودته مرة أخرى وعدم انتظام ضرباته

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أسرار لخبطة دقات القلب، وتوقف القلب وعودته مرة أخرى، وما يُعرف عند البعض بـ "سحبة الروح"، وارتباط ذلك بانتفاخ القولون.

أسرار لخبطة دقات القلب

وقال الدكتور جمال شعبان: إن "الضربة الساقطة ودقات القلب السريعة (علميًا اختلال كهرباء القلب)"، كاشفًا عن أسرار "رفرفة القلب، والشعور بالضربة الساقطة في القلب، وما يُعرفه البعض بالشعور بـ "بسحبة الروح"، بالإضافة للشعور بتوقف القلب وعودته مرة أخرى عند الإحساس بانتفاخ في القولون، مع دقات القلب المتسارعة"

أسرار توقف القلب وعودته مرة أخرى، فيتو

وعن أسباب لخبطة دقات القلب، قال الدكتور جمال شعبان: "إن دقات القلب السريعة أو الضربات الساقطة تحدث نتيجة عوامل كتير مثل نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)، نتيجة التوتر، نشاط الغدة الدرقية أكثر من الطبيعي، مع عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم في الدم"

أسباب تؤدي للشعور بلخبطة دقات القلب

كما كشف الدكتور جمال شعبان عن أسباب أخرى تؤدي للشعور بلخبطة دقات القلب، ومنها "مرض السكر، يجعل دقات القلب سريعة، مع انخفاض السوائل في الدم، ويمكن تكون نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب مولود به".

وأكد جمال شعبان أن من أسرار لخبطة دقات القلب "مكتسب نتيجة مرض في القلب، في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية، أو مرض في النظام الكهربي للقلب".

أسباب الضربة الساقطة في القلب، فيتو

وعما يمكن للمرء أن يفعله في حالة الشعور بدقات القلب السريعة أو لخبطة دقات القلب، قال الدكتور جمال شعبان: "كبح جماح التوتر والقلق والتماس الهدوء والاسترخاء، الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين شرب السوائل المفيدة، استخدام الأملاح بطريقة معتدلة، أحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة".

وحذر جمال شعبان من "تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب، وعمل رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة، ويمكن وصف أدوية، أو عمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية، أو عمل كي بموجات الراديو أو زرع جهاز صدمات كهربية".

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