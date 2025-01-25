شقيقته توفيت بنفس السبب، جمال شعبان يكشف تفاصيل مؤلمة لوفاة طبيب قلب فجأة

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق بمعهد القلب القومي، سر الموت المفاجيء الذي داهم أحد أطباء القلب الشباب في معهد ناصر، الدكتور أحمد ماهر، والذي توفي فجأة بعد ربع ساعة من إجرائه 6 عمليات متواصلة لمدة 5 ساعات.

سر الموت المفاجئ لطبيب القلب الشاب أحمد ماهر



وأكد الدكتور جمال شعبان أن الدكتور أحمد ماهر كان وحيد والدته معلمة القرآن، وأن شقيقته الدكتورة نيرمين توفيت منذ سنوات أيضًا بنفس السبب الذي أدي لوفاة شقيقها الدكتور أحمد ماهر بالسكتة القلبية.

وفاة طبيب القلب بمعهد ناصر فجأة الدكتور أحمد ماهر، فيتو



وحذر الدكتور جمال شعبان من الجلطات في القلب والمخ، كاشفًا أن وجع البطن والحموضة وحرقان المعدة يمكن أن تكون سببًا لجلطة الشريان التاجي الخلفي، وجلطة شرايين الأمعاء، وتسلخ وتمدد الأورطي يمكن أن تحدث بداخله جلطة.

وقال الدكتور جمال شعبان عن سر الموت المفاجيء لطبيب القلب الشاب أحمد ماهر: "السكتة القلبية والتوقف القلبي المفاجئ، كلنا زعلنا إمبارح للرحيل المفاجئ لجراح القلب في معهد ناصر بالسكتة القلبية وسط دكاترة القلب الذين حاولوا إنعاش القلب لمدة ساعة ونصف دون فائدة".

السكتة القلبية وجلطة المخ تؤدي للوفاة



وتساءل الدكتور جمال شعبان: "ازاي شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات يموتوا فجأة بالسكتة القلبية أو الدماغية وتجي لهم جلطة في شرايين القلب أو شرايين المخ، ويعني أيه السكتة القلبية، وهل ممكن وجع البطن يكون من مقدمات الجلطة، ويعني ايه جلطة المخ، والسكتة الدماغية، وايه أهم إشارة تحذيرية للجلطات"

جلطات المخ تسبب الوفاة، فيتو



وعن جلطات القلب والمخ، يقول جمال شعبان: "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلصق في بعضها، وتلصق في جدار الشريان وتقفله، فالدم الذي وظيفته يجري في الشريان، ويذهب يغذي الخلايا يتوقف والخلايا الذي لا يصل لها الدم، تتوقف عن العمل، وقد تتلف وتموت"

وأكد جمال شعبان أن "نوعين من الخلايا عندما يموتوا ولا تعوضهم خلايا أخرى أوتنمو مكانهم، هما خلايا المخ وخلايا القلب، أذا الجلطة كبيرة وفي شريان كبير يغذي مساحة كبيرة من المخ، ممكن تحدث سكتة دماغية يتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة"

وأوضح "أن نفس الشيء ينطبق علي السكتة القلبية، عندما تتكون جلطة داخل شريان القلب الكبير، وينسد انسدادًا كليًا يتوقف القلب، وقد تحدث السكتة القلبية، لو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة، وتركيب دعامات"

التحذير من وجع البطن وتنميل الجسم



وحذر الدكتور جمال شعبان من آلام البطن فقال: "ممكن وجع البطن يكون سببه جلطة، جلطة الشريان التاجي الخلفي، تسبب وجع وحموضة، وحرقان في المعدة، جلطة شرايين الأمعاء تسلخ وتمدد الأورطي ممكن تحصل جواه جلطة"

وعن سر حدوث الجلطات عند الشباب قال جمال شعبان: "التدخين، المسكنات، مشروبات الطاقة والمنشطات، المخدرات، تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعًا الضغط المرتفع ومرض السكر، وحديثًا وأخيرًا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات"

السكتة القلبية، فيتو



وكشف جمال شعبان العلامات التحذيرية لجلطة المخ والقلب فقال: "أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ، صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي"، مؤكدًا أن "علامات تحذيرية لجلطة القلب، هي وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، نهجان خفيف، عرق، ثقل في الذراع الأيسر"

الوقت الذهبي لإنقاذ مصاب السكتة القلبية من الموت



وأوضح جمال شعبان أن الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب، فأشار إلى "الوقت الذهبي الدقايق أو الساعات الأولي قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة، أو الأدوية التي تذيب الجلطة الكلام دا ينطبق علي المخ والقلب"

سر انتشار وفاة الفجأة، فيتو



وعن أسباب حدوث الجلطات، قال جمال شعبان: "الزعل والتوتر والصدمات العاطفية ممكن تعمل جلطة، وممكن تكسر القلب وتؤدي الي إعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ أو القلب"

وأوضح جمال شعبان ان كوڤيد ١٩ تسبب الجلطات، فقال: "نعم كورونا المستجد مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات في القلب والرئة والكبد والكلي والمخ، أسباب أخري للتوقف القلبي المفاجىء في الشباب، اعتلال عضلة القلب الوراثي واختلال كهرباء القلب"

تفاصيل حزينة لوفاة طبيب القلب بمعهد ناصر فجأة



كما كشف الدكتور جمال شعبان القصة المؤلمة لوفاة طبيب القلب الشاب أحمد، فقال: "بتوقف القلب المفاجىء وفاة دكتور أحمد ماهر دكتور جراحة القلب الشاب في ثياب العمل داخل المستشفي، شهيد العمل والواجب والتضحية والكفاح، بعد أن انتهي من لستة العمليات والتي استمرّت ٥ ساعات، وقف يتحدث مع زملائه، وبعدها بربع ساعة ذهب ليغسل وجهه لشعوره بالإرهاق، فتوقف قلبه فجأة، وفي وسط دكاترة القلب، ولم ينجح كل زملائه، من الأطباء في إنعاش قلبه"

تفاصيل محزنة لوفاة طبيب القلب أحمد ماهر، فيتو



واستطرد الدكتور جمال شعبان قائلًا: "الدكتور أحمد رحمه الله والدته معلمة قرآن على قدر عال من العلم والخلق واللين والرحمة بالإضافة إلي أنها مهندسة... دعواتكم لها أن يربط الله علي قلبها ويلطف بها... ليس لديها أولاد إلا هو وأخته د.نرمين ماتت منذ عدة سنوات أيضا بسكتة قلبية، رحمة الله علي الهين اللين، الطيب د أحمد ماهر الذي كان يستعد للزواج ولكن إرادة الله شاءت أن يزف إلي القبر، في جنة الخلد يا ماهر نعوذ بك يا رب من موت الفجأة"



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