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خارج الحدود

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم طائرتين بولاية أريزونا الأمريكية

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم طائرتين بـ ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وسائل الإعلام الأمريكية، فقد تم تعليق الرحلات في مطار سكوتسديل.

 

انتشال جثث 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في ألاسكا بأمريكا

ونجحت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية في انتشال جثث 10 أشخاص كانوا قد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة كانت تقلهم.

وأعلنت سلطات ولاية ألاسكا، مساء السبت الماضي، انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.

وذكرت إدارة الإطفاء التطوعية في مدينة "نوم" بالولاية أنه تم انتشال الجثث عبر صفحتها على فيسبوك مساء السبت.

 

حادث تحطم طائرة في ألاسكا

وكانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال الجثث قبل وصول عاصفة شتوية متوقعة إلى المنطقة.

وكانت الطائرة ذات المحرك التوربيني الأحادي في طريقها من أونالاكلِيت إلى مجتمع نوم عندما اختفت ظهر الخميس. وتم العثور عليها في اليوم التالي بعد بحث مكثف، حيث لقي جميع الركاب التسعة والطيار حتفهم.

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