الإثنين 10 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد من أمريكا موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

وزير الخارجية فى
وزير الخارجية فى واشنطن، فيتو

التقي بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مع قيادات "معهد هادسون" اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن”، واستقبله جون والترز رئيس المعهد، ودار نقاش تفاعلى مع كبار الباحثين والمتخصصين بشأن العلاقات الثنائية المصرية - الأمريكية والتطورات الإقليمية وتأثيراتها على امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

عبد العاطي يناقش فى أمريكا استقرار المنطقة وسد النهضة

شدد عبد العاطي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مستعرضًا ما تحققه من مصالح مشتركة فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية المختلفة، مبرزا ضرورة تكثيف التعاون التجارى والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

منوهًا إلى الخطوات الطموحة التى اتخذتها الدولة المصرية فى سبيل الإصلاح الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال والمناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليا مطولا حول التطورات في الشرق الأوسط والقرن الأفريقى، حيث تناول اللقاء المستجدات فى غزة وسوريا وليبيا والسودان والصومال والسد الاثيوبى وأمن الملاحة بالبحر الأحمر والإرهاب والتطرف.

وزير الخارجية يستعرض محددات مصر تجاه القضية الفلسطينية

و استعرض وزير الخارجية محددات موقفنا من كل هذه التطورات، خاصة القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والتطلع لبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

كما تناول محددات الموقف المصري من التطورات فى السودان الداعمة لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة وقف إطلاق النار، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

مصر تطالب بوحدة وسلامة الأراضى السورية

وتطرق الحوار إلى التطورات في سوريا، حيث أكد عبد العاطي على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية بدء عملية سياسية لا تقصى أي من مكونات المجتمع السوري، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

 واستعرض موقف مصر من قضية الأمن المائي حيث شدد وزير الخارجية على أن الأمن المائى سيظل دوما فى قمة أولويات الأمن القومى المصرى وأن مصر تتمسك بإيجاد إطار قانونى حاكم للتعاون فى نهر النيل وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

و استمع وزير الخارجية، إلى رؤى وتقديرات الخبراء والمتخصصين الأمريكيين بالمعهد فى القضايا الإقليمية المختلفة.

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بدر عبد العاطي العلاقات الثنائية المصرية - الأمريكية أمن الملاحة بالبحر الأحمر الأمن المائى معهد هادسون الشرق الأوسط

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