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خارج الحدود

تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تفاصيل لقاءات وزير الخارجية والهجرة في واشنطن

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

التقى د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين "مايك والتز" مستشار الأمن القومي الأمريكي، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، "واريك تريجر" منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الامن القومي. 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول الجوانب المختلفة للعلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، ودعم أطر التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين الممتدة عبر أربعة عقود، وما تتمتع به من تعاون بناء في المجالات المختلفة، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. 

وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد مناقشة مستفيضة لمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ولب النزاعات في المنطقة المتمثل في الصراع الفلسطيني / الاسرائيلي ولاسيما اتصالا بالأوضاع المتردية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على التطلع لمواصلة التنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، واستعرض في هذا الإطار جهود مصر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما شدد على ضرورة ايجاد أفق سياسى يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

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الفلسطيني الإسرائيلي مستشار الأمن القومي الأمريكي الشرق الأوسط المبعوث الأمريكي

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