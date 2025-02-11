طريقة سحب الأموال من المحفظة الإلكترونية عبر ماكينات ATM

يبحث الملايين عن طريقة سحب الأموال من المحفظة الإلكترونية عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

وتشمل خطوات السحب من المحفظة الإلكترونية عبر ماكينات الصراف الآلي ATM لشبكات أورانج عدة خطوات ونسردها كالآتي:

أولا الضغط على كود #7115# ومن ثم اخنيار (سحب صراف آلي)، ويلي هذه الخطوة إدخال المبلغ المقرر سحبه والرقم السري وبعدها سوف تستقبل رسالة بكود السحب أو من خلال التطبيق حيث بامكاننا اختيار (سحب صراف آلي) ثم إدخال المبلغ والضعط على طلب رقم سري وبعدها سوف تستقبل رسالة بها رقم سري مؤقت يستخدم مرة واحدة فقط صالح لمدة 3 دقائق.

وفي حالة السحب من ماكينة atm مباشرة، يتم اختيار خدمات نقدية ومن ثم اختيار محفظة إلكترونية ثم سحب وبعد هذه الخطوة مطلوب كتابة رقم الموبايل الخاص بخدمة أورنچ كاش، وبعدها تسجيل الرقم السري المؤقت الذي تم استقبالها من خلال رسالة نصية وتليها خطوة إدخال المبلغ المقرر سحبه.

وآخر خطوة يتم سحب الملبغ كاش وبعد الحصول على الملبغ من ماكينة الصراف الآلي وبعدها تقوم شركة أورنچ بإرسال رسالة تأكيد إتمام العملية بنجاح.

وتسعى شركات المحمول للاستحواذ على أعداد كبيرة من مستخدمي خطوط التليفون المحمول وللوصول لهذا الهدف تتوسع هذه الشركات العاملة بالسوق المصري في تقديم خدمات جديدة مع تسهيل طرق الاستفادة منها ومن هذه الخدمات خدمة تحويل الأموال عبر خطوط الموبايل حيث إنه بإمكان عملاء هذه الشركات فتح محفظة كاش التي تسمح بتحويل النقود منها وإليها وكذلك سحبها من ماكينات atm.

بنوك تسمح بحسب أموال محفظة أورنچ كاش عبر ماكينات atm

وتسمح شركة اورنچ بسحب أموال محفطة أورنچ كاش عن طريق ماكينات الصرف الآلي من البنوك التالية بنك مصر والبنك الاهلي وcib وQna وبنك عودة والمصرف المتحد وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الإسكان والتعمير، ويكوت مدونا على ماكينة atm لوجو شركة ميزة أو رقم 123.

ومن جانب آخر يقدم عدد من البنوك خدمة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي مجانا للعملاء.

وتشمل قائمة البنوك التي تقدم خدمة الاستعلام المجاني ما يلي:

- بنك قطر الوطني: الاستعلام عن الرصيد مجاني

- بنك HSBC: الخدمة مجانية للاستعلام عن الرصيد.

- البنك العربي الإفريقي: الخدمة مجانية للاستعلام عن الرصيد.

- البنك التجاري الدولي: الخدمة مجانية للاستعلام عن الرصيد.

- بنك أبوظبي الإسلامي:،الخدمة مجانية للاستعلام عن الرصيد.

رسوم الاستعلام في البنوك

من جانب آخر حددت العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري رسوما نظير الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي.

ونستعرض خلال السطور التالية رسوم الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الرصيد في البنوك الحكومية وغيرها.

يقدم البنك الاهلي خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الالي نظير 1.5 جنيه.

فيما حدد بنك مصر رسم قدره 2 جنيه للاستعلام.

أما بنك القاهرة فيقدم الخدمة مقابل 2 جنيه للاستعلام.

وايضا البنك الزراعي المصري حدد رسم للاستعلام 2 جنيه.

فيما أعلن بنك كريدي أجريكول أن الخدمة متاحة نظير 6 جنيهات للاستعلام.

زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية لحسابات الشمول المالي

ومن جانب آخر قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية لحسابات الشمول المالي، وذلك لعمليات السحب والخصم والمشتريات والتحويلات الصادرة

وأوضح المركزي، في كتاب دوري صادر عنه تم توجيهه لرؤساء البنوك، أنه بالنسبة للأفراد يترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي، على أن يتم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) والتي لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أية وسيلة أخرى، يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب، على أن يرفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه.

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي، تم رفع الحد الأقصى اليومي لحسابات الشمول المالي لأصحاب المهن الحرة والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة ( ب ) والتى لا يتوافر لديها مستندات، إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، فيما تم زيادة الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، ويترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب.

وأشار المركزي المصري إلى الإبقاء على الحدود القصوى اليومية والشهرية للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.

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