إزاي ارجع فلوسي بعد خصمها بسبب عطل في ماكينة ATM؟

يبحث العديد من عملاء البنوك حول طريقة استرداد الأموال إذا جرى عطل في ماكينة ATM.

وأوضح مسئولو البنوك أنه إذا تم خصم المبلغ من حساب العميل أثناء السحب ولم يتم تسليمه،فإن هناك خطوات محددة يجب اتباعها لاسترداد الأموال تتمثل فيما يلي.

أول خطوة يجب على العميل اتخاذها هي الاتصال بأرقام خدمة العملاء الخاصة بالبنك المصدر للبطاقة، وغالبًا ما تجد الأرقام على ظهر البطاقة أو على الإيصال الذي يتم طباعته بعد إجراء عملية السحب.

التأكد من تقديم كافة التفاصيل التالية حول العملية:

تاريخ ووقت العملية.

رقم ماكينة الصراف الآلي (الذي يمكن العثور عليه في أسفل الماكينة).

المبلغ الذي تم سحبه.

رقم حساب العميل أو رقم البطاقة المصرفية.

وسيقوم موظفو خدمة العملاء بتوجيه العميل إلى الخطوات التالية، وسيتم إرسال شكوى رسمية إلى البنك المعني لمراجعة الحادث.

يبحث العديد من عملاء البنوك عن كيفية الاستعلام عن الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM،.

وكشفت العديد من البنوك عن الخطوات التي يتم بها الاستعلام عن الحساب عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتقدم ماكينات الصراف الآلي خدمات عديدة حاليًّا للعملاء لا سيَّما مع التطور الدائم في آلية عملها.

خدمات ماكينات الصراف الآلي

ومن هذه الخدمات التي تقدمهات ماكينات الصراف الآلي ويستخدمها كثيرًا العملاء الاستعلام عن الحساب والرصيد.

وتشمل خطوات الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف ما يلي..

1-- التوجه إلى أقرب ماكينة للصرف الآلي.

2-قم بإدخال بطاقة البنك الخاصة بك.

3- اكتب الرقم السري وقم بالنقر على استعلام الرصيد.

4- سيظهر لك رصيدك الحالي على الشاشة الخاصة بالماكينة.

5- انقر على إنهاء ولا تنسَ أن تسحب الكارت الخاص بالفيزا.

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