فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الاتحاد السكندري

الدوري الممتاز، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه امام الاتحاد السكندري اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل المصري لمباراة الاتحاد السكندري

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، خالد الغندور، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، سامادو أتدجيكو، أحمد القرموطي، صلاح محسن، جون ايبوكا.

موعد مباراة الاتحاد والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، ويحتضنها ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة المصري والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مباراة الاتحاد ضد المصري

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

يأمل الاتحاد تعويض فقدان نقطتين بالتعادل السلبى امام بتروجت فى الجولة الماضية، ويسعي المصري البورسعيدى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف فى الجولة الحادية عشر.

ترتيب الاتحاد والمصري بالدوري

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى 3 وخسر 5.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 2.

حكام مباراة الاتحاد ضد المصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة الاتحاد والمصري، فيتو

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من: نادر قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه كل من خالد حسين مساعد أول ومحمود حسين مساعد ثاني وأحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.