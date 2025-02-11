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رياضة

موعد مواجهات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري المحترفين لكرة اليد

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، عن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية والنهائية من دوري المحترفين لكرة اليد رجال للموسم الحالي 2024 /2025.

موعد مباريات الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى بين الأهلي والزمالك يوم 27 فبراير الجاري، بينما تقام المواجهة الثانية يوم 8 أبريل المقبل.

4 وديات تجهز منتخب الناشئين لبطولة العالم

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين بقيادة طارق محروس المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بالقاهرة.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، على تجهيز برنامج إعداد قوي لتجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 4 مواجهات ودية قوية مع منتخبات إسبانيا والبرتغال خارج مصر، خلال الفترة من 11 وحتى 17 مارس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين أيضا عددا من المواجهات الودية داخل مصر، استعدادا للمشاركة في المونديال.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم بطولة عالمية تليق بمنظومة كرة اليد المصرية.

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