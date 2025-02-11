خبير استراتيحي لـ ترامب: مصر لن تبيع أمنها القومي والعربي بحفنة من الدولارات

قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: إن التهديدات الأمريكية بسلاح المساعدات لمصر، محاولة للضغط على القيادة المصرية فيما يتعلق برفضها تهجير الفلسطينيين، متابعا أن هذه التصريحات تشير إلى اننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة الأمريكية المصرية والتي اختار الرئيس ترامب اختراقها، خاصة وأن موقف مصر معروف وسياساتها عاقلة ورشيدة فيما يتعلق بمنطقه الشرق الأوسط، لكن ترامب أ راد أن يفرض عليها شيء لا يمكن أن تقبله، وهو تهجير الفلسطنيين من أراضيهم للدول المجاورة وتصفية القضية الفلسطينية.

الموقف المصرى رافض لمبدأ التهجير نهائيا

وأضاف دكتور أحمد يوسف في تصريح لـ “فيتو” أن الموقف المصري واضح من البداية وهو رفض التهجير بكافة صوره، وحتى لا يتم تسوية القضية الفلسطينية وتهديدات ترامب بالمساعدات الأمريكية لمصر، أراد أن يجرب سياسات القوه مع مصر وهذه ليست المرة الوحيدة التى نتعرض فيها لازمات اقتصادية أو ضغوطات سياسية، وهذا أمر متوقع كما حدث من قبل اثناء غزو العراق للكويت او في أزمة كورونا، ومصر أكبر من أن تتأثر بهذه التهديدات.

نهج غير الرشيد من جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب

وواصل يوسف حديثه قائلا: استمرار هذا النهج غير الرشيد من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤدي إلى مواجهة مصر بعض الصعوبات لكن نحن لدينا بدائل للمساعدات الأمريكية، والتى جاءت وفق اتفاقية كامب ديفيد، حيث تحملت مصر ما متوسطة نصف مليار دولار شهريا، وهذا المبلغ كبير قياسا بالمساعدات الأمريكية الهزيلة، وربما تكون لحظة للتخلص من الاعتماد على هذه المعونات، فترامب يريد أن نبيع الأمن القومي المصري والعربي بحفنة من الدولارات.

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