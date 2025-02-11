الحزب الناصرى: ربط المساعدات الأمريكية بالقضية الفلسطينية تحول خطير لن يحقق أهدافه

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب الناصرى إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها بقطع المساعدات عن مصر والأردن حال رفضهما مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة مرفوضة، ومن شأنها تقويض عملية السلام فى الشرق الأوسط خاصة أن هذه المساعدات كانت مرتبطة بتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.



التصريحات تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن هذه تصريحات ترامب تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة،، وتكشف عن تجاهل تام للتداعيات السياسية والأمنية التي قد تترتب على مثل هذه المقترحات، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية التي تشهد توترات متصاعدة.



استخدام المساعدات كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية

وواصل حديثه قائلا إن الإدارة الأمريكية تعتمد على استخدام المساعدات كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يعكس سوء تقديرها لطبيعة الشعب المصري الذي يتمسك بكرامته الوطنية ويقاوم أي محاولات للضغط عليه.



المساعدات الأمريكية ليست منحة مجانية

وتابع أن المساعدات الأمريكية ليست منحة مجانية، بل هي التزام قانوني نابع من اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، ومصر التزمت دائما بجميع تعهداتها الدولية دون أي إخلال ومع ذلك، فإن التاريخ يشهد أن مصر لم ترضخ أبدا لأي محاولات ابتزاز أو ضغط، بل عملت على تعزيز استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي وتنويع مصادر تمويلها وتسليحها.



ربط المساعدات الأمريكية بالقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن ربط المساعدات الأمريكية بالقضية الفلسطينية يمثل تحولا خطيرا في السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه لن يحقق أهدافه، فمصر لم تخضع لمثل هذه الضغوط من قبل ولن تفعل الآن والشعب المصري وحكومته يضعون كرامة الوطن فوق أي اعتبار، مؤكدا أن الحل الدائم للقضية الفلسطينية يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة وعادلة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وليس عبر تهجير قسري يزيد من حدة الأزمات الإنسانية والسياسية.

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