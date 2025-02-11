خبير قانون دولي: تهديدات وقف المساعدات الأمريكية عن مصر مجرد فقاعة إعلامية

قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي: إن التهديدات الأمريكية من جانب الرئيس دونالد ترامب بوقف المساعدات عن مصر والأردن، كوسيلة ضغط لرفضهما تهجير الفلسطينيين تصريحات لا تعدو كونها فقاعة إعلامية تتجاهل حقائق العلاقات الدولية.

المساعدات جزء من منظومة متكاملة من المصالح الاستراتيجية المتبادلة

وأشار مهران في تصريح لـ فيتو إلى أنه من السذاجة الحديث عن المساعدات الأمريكية كمنحة أو هبة، موضحا أن هذه المساعدات جزء من منظومة متكاملة من المصالح الاستراتيجية المتبادلة، وثمن لدور مصري محوري في حفظ توازنات المنطقة.

مصر تمتلك أوراقًا استراتيجية قوية في المنطقة

وأضاف أن مصر تمتلك أوراقًا استراتيجية قوية في المنطقة، منها دورها في حفظ الأمن الإقليمي، وقناة السويس، والتعاون في مكافحة الإرهاب، والتنسيق العسكري والأمني، مشيرا إلى أن هذه الأوراق تجعل من تهديدات وقف المساعدات مجرد كلام إعلامي لا يمت للواقع بصلة.

المساعدات الأمريكية لمصر مرتبطة أيضا باتفاقية كامب ديفيد

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المساعدات الأمريكية لمصر مرتبطة ايضا باتفاقية كامب ديفيد، وهي التزام قانوني دولي وليست منحة، لافتا إلى أن محاولة استخدامها كأداة ضغط تعكس جهلًا بطبيعة العلاقات الدولية وقواعد القانون الدولي.

الدول العربية تمتلك أدوات ضغط اقتصادية قوية

وأكد أن الدول العربية تمتلك أدوات ضغط اقتصادية قوية، بدءًا من إمكانية تعليق الاتفاقيات التجارية والأمنية الثنائية، مرورًا بتقليص التبادل التجاري، وصولًا إلى استخدام سلاح النفط، موضحا ان هذه الخيارات مشروعة وفقًا للقانون الدولي كإجراءات مضادة لمواجهة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، مطالبا بالتلويح بهذه الخيارات بداية.

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