تحذير من هيئة الدواء المصرية بشأن استخدام أدوية مدرات البول

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للمرضى اللذين يحصلون على أدوية مدرات البول.

أدوية مدرات البول تساعد على تقليل تراكم السوائل في الجسم

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إن أدوية مدرات البول تساعد على تقليل تراكم السوائل في الجسم، ومعظمها يساعد الكلى على التخلص من الأملاح والماء من خلال البول، مما يقلل من كمية السوائل المتدفقة عبر الأوردة والشرايين.

وأشارت هيئة الدواء المصرية أنه ينتج عن ذلك انخفاض ضغط الدم، وبالتالى تعتبر مدرات البول علاج شائع لارتفاع ضغط الدَّم.​

محاذير استخدام أدوية مدرات البول

وحذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام مدرات البول فى حالات الجفاف الشديد أو انقطاع البول أو عند وجود موانع لأي نوع من مدرات البول.

أوضحت أنه فى حالات الحساسية لأي من الأدوية المدرة للبول، لا يتم استخدامها في حالة الخلل الشديد في الأملاح ويجب عدم تناولها حتى يتم تصحيح نسبة هذه العناصر.​

أنواع مدرات البول

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يوجد عدد من أنواع مدرات البول ويمكن أن تحتوى بعض أقراص مدرات البول على أكثر من نوع، وبعضها الآخر يجمع بين أحد مدرّات البول ودواء آخر لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الطبيب يحدد النوع الأنسب لكل مريض بناء على حالته الصحية والأمراض التي يعالج منها.​

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من الإفراط في جرعات أدوية الديجوكسين والثيوفيللين حيث تحتاج عناية خاصة.​

وأشارت هيئة الدواء المصرية أن هناك فرقا صغيرا بين الجرعة العلاجية والسامة، ويمكن أن تعرض حياة المريض للخطر.​



ونصحت بعدم زيادة الجرعة أو توقف الدواء دون استشارة طبيب.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن دواء الديجوكسين يستخدم لمرضى القلب ودواء الثيوفيللين يستخدم موسع الشعب الهوائية لأمراض الجهاز التنفسي.

فيما حذرت هيئة الدواء المصرية من التوقف عن تناول بعض الأدوية بشكل مفاجئ.

أدوية يجب التوقف تدريجيًّا عن تناولها

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن بعض الأدوية تحتاج إلى التوقف التدريجي تحت إشراف طبيب خاصة الأدوية المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي لأنها تسبب أعراض انسحاب شديدة.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه الأدوية منها:

١- مضادات الاكتئاب والذهان

٢- أدوية الضغط والقلب

٣-مشتقات الكورتيزون

٤- العلاجات الهرمونية

٥- أدوية الأرق

٦- الأسبرين في حالة الوقاية من الجلطات

استشارة الطبيب قبل وقف الدواء

ونصحت هيئة الدواء باستشارة الطبيب قبل التوقف عن تناول أي دواء عند الشعور بالتحسن.

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