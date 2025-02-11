الثلاثاء 11 فبراير 2025
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محافظات

الصور الأولى لحادث انقلاب تريلا أعلى دائري المرج

حادث الطريق الدائري
حادث الطريق الدائري بالقليوبية، فيتو

شهد الطريق الدائري، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري باتجاه المرج بالقرب من رشاح الخصوص وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة بجروح وكسور خفيفة.

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انقلاب سيارة تريلا على الطريق الدائري 

 وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا على الطريق الدائري، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.  

وانتقلت قوة أمنية في القليوبية، إلى مكان البلاغ بالطريق الدائري، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات ورفع السيارات المشاركة في الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري اتجاه المرج بالقرب من الخصوص، وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وسببت تعطل في الحركة المرورية.  

وأسفر الحادث عن إصابات سائق الشاحنة بجروح وكسور خفيفه، وجار رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

حادث الطريق الدائري بالقليوبية،فيتو 
حادث الطريق الدائري بالقليوبية،فيتو 
حادث الطريق الدائري بالقليوبية،فيتو 
حادث الطريق الدائري بالقليوبية،فيتو 

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