الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوكرانيا: زيادة تحصيناتنا وقدراتنا الدفاعية على حدود بيلاروس

جندي اوكراني، فيتو
جندي اوكراني، فيتو

أعلن ممثل دائرة حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو أن أوكرانيا تنشئ منشآت وتحصينات هندسية على الحدود مع بيلاروس وتعزز قدراتها الدفاعية.

 تحصينات هندسية أوكرانية على الحدود مع بيلاروس 

وقال ديمتشينكو في مقابلة مع "تيليمارافون" الأوكرانية: "هذا الاتجاه يبقى مصدر تهديد لنا، وهو أولوية لتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك إنشاء التحصينات الهندسية، حيث يتم تجهيز وتوسيع خطوط التحصينات على طول المناطق الحدودية."

وأضاف ديمتشينكو أن هذه الأعمال تجري على طول الحدود مع بيلاروس، من منطقة فولين إلى منطقة تشيرنيغيف، ولكن حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات غير عادية أو تحركات مشبوهة للمعدات والأفراد في منطقة الحدود.

 وفي الوقت نفسه، تتواجد وحدات من حرس الحدود والحرس الوطني والقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة.

وفي خطوة وصفتها مينسك بالمتهورة، قال وزير الدولة لمجلس الأمن في بيلاروس ألكسندر فولفوفيتش، إن بلاده رصدت مجموعة من الهياكل شبه العسكرية يبلغ عددها حوالي 14 ألف فرد على أراضي أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بيلاروس.

وفي الأيام الأخيرة، يدور الحديث بشكل متكرر في وسائل الإعلام الأوكرانية حول موضوع احتمال تصاعد التوتر على الحدود مع بيلاروس.

 وفي 28 يناير الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة حرس الحدود في جمهورية بيلاروس أنتون بيشكوفسكي للصحفيين أن حوالي 15 ألف جندي أوكراني يتواجدون بالقرب من حدود بيلاروس.

 ووفقا لكلامه، فإن حرس الحدود البيلاروسي يقومون بواجباتهم في وضع تعزيزي. وفي 30 يناير، أشار رئيس لجنة حرس الحدود كونستانتين مولوستوف إلى أن أوكرانيا واصلت في عام 2024 بناء تحصينات مختلفة على الحدود مع بيلاروس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحدود مع بيلاروس أوكرانيا الحدود الاوكرانية روسيا حرس الحدود الأوكراني

مواد متعلقة

ترامب: أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما

مسئول روسي: يجب تلبية جميع شروط بوتين لوقف الحرب مع أوكرانيا

خطة ترامب لوقف حرب أوكرانيا، زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية

ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي مع بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وهؤلاء يحق لهم الحضور

حمد بن جاسم: القمة العربية المقبلة في مصر لن تكون كغيرها لهذا السبب

منوعات

المزيد

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

قبل صلاح مصدق.. ثمانية مغاربة ارتدوا قميص الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية