أوكرانيا: زيادة تحصيناتنا وقدراتنا الدفاعية على حدود بيلاروس

أعلن ممثل دائرة حرس الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو أن أوكرانيا تنشئ منشآت وتحصينات هندسية على الحدود مع بيلاروس وتعزز قدراتها الدفاعية.

تحصينات هندسية أوكرانية على الحدود مع بيلاروس

وقال ديمتشينكو في مقابلة مع "تيليمارافون" الأوكرانية: "هذا الاتجاه يبقى مصدر تهديد لنا، وهو أولوية لتعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك إنشاء التحصينات الهندسية، حيث يتم تجهيز وتوسيع خطوط التحصينات على طول المناطق الحدودية."

وأضاف ديمتشينكو أن هذه الأعمال تجري على طول الحدود مع بيلاروس، من منطقة فولين إلى منطقة تشيرنيغيف، ولكن حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات غير عادية أو تحركات مشبوهة للمعدات والأفراد في منطقة الحدود.

وفي الوقت نفسه، تتواجد وحدات من حرس الحدود والحرس الوطني والقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة.

وفي خطوة وصفتها مينسك بالمتهورة، قال وزير الدولة لمجلس الأمن في بيلاروس ألكسندر فولفوفيتش، إن بلاده رصدت مجموعة من الهياكل شبه العسكرية يبلغ عددها حوالي 14 ألف فرد على أراضي أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بيلاروس.

وفي الأيام الأخيرة، يدور الحديث بشكل متكرر في وسائل الإعلام الأوكرانية حول موضوع احتمال تصاعد التوتر على الحدود مع بيلاروس.

وفي 28 يناير الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة حرس الحدود في جمهورية بيلاروس أنتون بيشكوفسكي للصحفيين أن حوالي 15 ألف جندي أوكراني يتواجدون بالقرب من حدود بيلاروس.

ووفقا لكلامه، فإن حرس الحدود البيلاروسي يقومون بواجباتهم في وضع تعزيزي. وفي 30 يناير، أشار رئيس لجنة حرس الحدود كونستانتين مولوستوف إلى أن أوكرانيا واصلت في عام 2024 بناء تحصينات مختلفة على الحدود مع بيلاروس.

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