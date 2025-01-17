صحة الغربية تعقد مؤتمرًا علميًا حول جراحة المسالك البولية بمستشفى زفتى العام

نظمت مديرية الصحة بـ الغربية، مؤتمرًا علميًا متخصصًا في جراحة المسالك البولية بمستشفى زفتى العام.

نخبة من كبار الأطباء

شهد المؤتمر حضور نخبة من كبار الأطباء والمتخصصين في هذا المجال من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات العلاجية، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة بـ محافظة الغربية لتعزيز الخدمات الطبية وتطوير الكفاءات المهنية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

أهمية الحدث

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي أكد أهمية هذا الحدث في رفع مستوى الوعي الطبي وتطوير مهارات الأطباء في جراحة المسالك البولية. وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية، مضيفا أن موضوعات المؤتمر تعكس الاهتمام بمواكبة كل ما هو جديد، ومن أجل تبادل الخبرات بين شباب الأطباء لمواكبة كل ما هو جديد في جراحة المسالك البولية كما تقام ورشة عمل لإجراء عمليات تفتيت حصوات الكلى والحالب بالليزر باستخدام أحدث مناظير الكلي ومناظير الحالب المرنة وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال كالحليل السفلي والخصية المعلقة.

تبادل الخبرات

وأوضح وكيل صحة الغربية، أن المديرية تحرص على دعم مختلف الفعاليات العلمية لتحقيق الاستفادة القصوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، مؤكدا أن هذا يساهم في رفع كفاءة الأطباء وتطوير المنظومة الطبية، مشيدا بما تم إجرائه من عمليات دقيقة في جراحات المسالك البولية، بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بمستشفى زفتى العام منذ إنشائه وحتى اليوم قدم العديد من الإسهامات في المجال الطبي والبحثي، موجها الشكر لإدارة المستشفيات بقيادة الدكتور أحمد حجازي لدعمها المتواصل للقسم.

محاضرات متنوعة

شهد المؤتمر عدة محاضرات متنوعة حول أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إجراء جراحات المسالك البولية، محاضرة بعنوان مضاعفات منظار الكلية، دكتور جمال السلمي أستاذ جراحة المسالك بجامعة الأزهر، محاضرة الثانية استخدام منظار المرن في علاج حصوات أعلى الحالب دكتور إيهاب رفعت أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة المنيا، المحاضره الثالثه مضاعفات المناظير في المسالك البوليه دكتور محمد كمال استاذ جراحة المسالك البولية جامعة المنوفية

الجلسة الثانية

المحاضرة الأولى دكتور محمد لطفي مدرس جراحه المسالك البوليه جامعة طنطا

علاج حصوات الكلي باستخدام منظار الكلي

استخدام منظار الحالب المرن في علاج حصوات الحالب، الجلسة الثالثة علاقة المسالك بالتخدير دكتور أحمد الضبع أستاذ تخدير جامعة طنطا

وبعد ذلك تم تدريب شباب الأطباء على استخدام المنظار المرن، وقد تم اجراء عملية تفتيت حصوه بالكليه باستخدام المنظار المرن قام بإجراء العملية الدكتور أسامة العشري أستاذ جراحة المسالك البوليه جامعة طنطا تفتيت

واجري العمليه الثانيه دكتور أحمد المرسي استشاري ورئيس قسم المسالك البولية مستشفى زفتي العام باستخدام منظار الكلى المرن وتفتيت حصوة بأعلى الحالب.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مديرية الصحة بالغربية بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وقد أشاد المشاركون بالمستوى التنظيمي للمؤتمر والمحتوى العلمي المقدم، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه أطباء جراحة المسالك البولية وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التدريب المستمر والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال.

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