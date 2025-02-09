تمهيدًا لتطويره، محافظ الجيزة يتفقد شارع اوتو سبير بالطالبية بعد فتحه للمارة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شارع اوتو سبير بحى الطالبية، حيث تم فتحه أمام حركة المارة بعد سنوات من إغلاقه لاستغلاله كبديل مرورى هام مواز لشارع حسن محمد والذى يعانى من ازدحام مرورى.



وأكد المهندس عادل النجار حرص المحافظة على فتح وتطوير محاور مرورية تساعد على تخفيف الكثافات المرورية وتسيير حركة سير المواطنين.



تطوير شامل ورفع كفاءة شارع اوتو سبير

وأشار المحافظ إلى أن الشارع سوف يشهد أعمال تطوير شامل ورفع كفاءة ورصف وإنارة للظهور بالشكل الحضاري.



وخلال جولته وجه المحافظ باستغلال قطعه أرض فضاء بالشارع لاستغلالها كساحة انتظار السيارات لخدمة المواطنين.



رافق المحافظ محمد مرعى السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وحامد سلامة رئيس حي الطالبية.

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