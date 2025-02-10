محافظ الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس أبو النمرس والدقي والعجوزة (صور)

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الإثنين سير وانتظام العملية التعليمية في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025.

شملت جولة المحافظ مدارس شبرامنت الإعدادية بنات، شبرامنت الإعدادية بنين، جمال عبد الناصر الإعدادية، جمال عبد الناصر الثانوية، العجوزة الإعدادية الثانوية بنات، الأورمان طنطا الإعدادية الثانوية بنات.



وتفقد المحافظ الفصول التعليمية وانتظام الحضور للطلبة والمدرسين ونسب الغياب بالفصول واطمئن على تحقيق المناخ الآمن والصحي والذي يضمن سير العملية الدراسية في هدوء ويسر.



وخلال جولته حرص المحافظ على التأكد من الطلاب على استلام الكتب الدراسية بالكامل واي معوقات تواجههم للعمل على حلها.



أهمية تكثيف الأنشطة التربوية

وأكد المهندس عادل النجار على أهمية تكثيف الأنشطة التربوية، التي تسهم في إثراء الجوانب الثقافية والمعرفية للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، من أجل مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية حرصا على تحقيق مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون الكامل مع مدراء الإدارات التعليمية ومنع وجود اي إشغالات او مصادر للضوضاء بمحيط المدارس.

وقد شدد محافظ الجيزة على أهمية الالتزام بالنظافة العامة والانضباط الإداري والتعليمي في جميع المدارس.



رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وهشام عطية رئيس فرع الابنية التعليمية بالجيزة ورؤساء مركز أبو النمرس وأحياء الدقي والعجوزة.

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