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أخبار مصر

الجيزة: الانتهاء من صيانة خط المياه أمام مستشفى التطبيقيين بشارع الأهرام

اصلاح خط المياه
اصلاح خط المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة والإصلاح للكسر المفاجئ بخط المياه الكائن أمام مستشفى التطبيقيين بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة والمتجه إلى المريوطية.

وكلف المهندس عادل النجار رئيس حي العمرانية بإعادة الشيء لأصله ورفع ناتج الحفر وشفط المياه، وذلك فور انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة والإصلاح لإعادة الحركة المرورية إلى صورتها الطبيعية.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة الأعمال.

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