الثلاثاء 11 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بـ 130 جنيها للتذكرة، "فلكلوريتا" تحيي حفلًا فنيًّا بقبة الغوري ضمن أنشطة وزارة الثقافة

فرقة فلكوريتا، فيتو
فرقة فلكوريتا، فيتو

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة "فلكلوريتا"، وذلك في السابعة والنصف من مساء الخميس الموافق 13 فبراير.

يتضمن الحفل باقة من الأغاني الفلكلورية والتراثية المصرية، إلى جانب عروض استعراضية تعكس تنوع الفنون الشعبية بالمحافظات، من بينها الرقصات الصعيدية، البورسعيدية، والإسكندرانية، بالإضافة إلى رقصة التنورة.

وتقدم الفرقة مختارات من الأغاني التراثية مثل "بيبة"، "الحلوة دي"، "مربعات ابن عروس"، "متى أشوفك"، "بص على الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "أنا اللي ببيع ياسمين"، "يا بهية"، "سلَّم عليّ"، إلى جانب إعادة إحياء أغنيات لعبد الحليم حافظ، شريفة فاضل، عايدة الشاعر، وفاطمة عيد.

فرقة فلكلوريتا

جدير بالذكر أن فرقة "فلكلوريتا" تأسست عام 2024 على يد المايسترو أحمد السكران، وتضم 14 فنانة، معظمهن من العنصر النسائي، يجمعهن الشغف بالموسيقى الشعبية والغناء الجماعي مع تقديم بعض الأغاني الفردية، في تجربة تسعى للحفاظ على التراث الفني المصري.

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