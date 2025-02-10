تعليم الإسكندرية تستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين المستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة، والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي.

في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة ندوات توعية أبنائنا لطلاب وزملائنا المعلمين بالعملية الانتخابية والإيجابية، في نشر ثقافة المشاركة وممارسة الحقوق الانتخابية.

جاء وذلك بحضور جلال عيد مدير عام إدارة شرق ولفيف من القيادات التربوية بمجمع مدارس محمد زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق.

وتم تنظيم ندوة التوعية بمسرح المدرسة تحت شعار (شارك - صوتك هيوصل)، وشملت التوعية بالعملية الانتخابية من خلال عروض تقديمية وفيديوهات توضيحية قصيرة للمشاركة، وكذلك محاكاة فعلية لإجراءات عملية الانتخاب من وجود وكلاء للمرشحين، ووجود متابعين دوليين وتجهيز الصناديق والإدلاء بالأصوات، وشهدت الندوة مشاركات إيجابية من الطلاب في استيضاح بعض الأسئلة

وقدّم مدير المديرية شكره لأمل منصور مدير المجمع وفريق العمل للتنظيم المتميز، كما تم تنظيم ندوة أخرى بمدرج مدرسة الشهيد خالد كمال عثمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.