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تعليم الإسكندرية تستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين المستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة، والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي.

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في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة ندوات توعية أبنائنا لطلاب وزملائنا المعلمين بالعملية الانتخابية والإيجابية، في نشر ثقافة المشاركة وممارسة الحقوق الانتخابية.

جاء وذلك بحضور جلال عيد مدير عام إدارة شرق ولفيف من القيادات التربوية بمجمع مدارس محمد زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق.

وتم تنظيم ندوة التوعية بمسرح المدرسة تحت شعار (شارك - صوتك هيوصل)، وشملت التوعية بالعملية الانتخابية من خلال عروض تقديمية وفيديوهات توضيحية قصيرة للمشاركة، وكذلك محاكاة فعلية لإجراءات عملية الانتخاب من وجود وكلاء للمرشحين، ووجود متابعين دوليين وتجهيز الصناديق والإدلاء بالأصوات، وشهدت الندوة مشاركات إيجابية من الطلاب في استيضاح بعض الأسئلة 

 

 وقدّم مدير المديرية شكره لأمل منصور مدير المجمع وفريق العمل للتنظيم المتميز، كما تم تنظيم ندوة أخرى بمدرج مدرسة الشهيد خالد كمال عثمان.

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الوزير محمد عبد اللطيف الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم المستشار شادي رياض المستشار شريف صديق ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم الفريق أحمد خالد حسن

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