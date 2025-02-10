تعليم الإسكندرية يتسلم كأس المركز الثالث في بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية للتربية الفكرية

استقبل الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم، محمود شحاته مدير إدارة التربية الخاصة بمقر المديرية، وذلك لتسليم المركز الثالث لبطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية للتربية الفكرية والدمج بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ياتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم والقدرات الخاصة والعمل على انصهارهم في المجتمع واشتراكهم في كافة المسابقات والأنشطة وإبراز قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها وتعزيزها.

وفي ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنمية وتعزيز قدرات ذوي الهمم ومشاركتهم واندماجهم في كافة الأنشطة والمجالات والمسابقات.

وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وأماني نوار وحسام محمد من إدارة التربية الخاصة، تلك البطولة التي أقيمت فى الفترة من 5 فبراير حتى 8 فبراير الجاري وحقق أبطال الإسكندرية المركز الثالث وحصدوا الميدالية البرونزية.

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