وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس شرق المنصورة (صور)
أجرى الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية جولة تفقد خلالها عددًا من مدارس شرق المنصورة.
جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وتوجه اليوم الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية لمتابعة مدرسة بدوي بدوي الإبتدائية.
نظافة الفصول والفناء ودورات المياه
وأكد خلال الزيارة علي نظافة الفصول والفناء ودورات المياه والاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية.
عدم وجود أي رواكد بالمدرسة
كما وجه بعدم وجود أي رواكد بالمدرسة وتوريدها لمخزن الراكد، ووجه الشكر للطلاب وهيئة التدريس وحث الجميع علي بذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.
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