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اقتصاد

البريد يصدر طوابع تذكارية لمرور ٧٠ عامًا على إنشاء قطاع السياحة بمصر للطيران

طوابع البريد التذكارية،
طوابع البريد التذكارية، فيتو

أصدرت هيئة البريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عامًا على انشاء قطاع السياحة بالشركة الوطنية مصر للطيران حيث تحتفل شركة مصر للطيران بالعيد السبعين لقطاع السياحة (الكرنك) والذي يعد من أقدم شركات السياحة في مصر،  فقد تأسست في التاسع من فبراير عام 1955.

مجموعة طوابع البريد 

بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار مجموعة طوابع من البريد التذكارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشاء قطاع السياحة بالشركة الوطنية مصر للطيران؛ لتخليد تلك المناسبة الهامة، حيث تعد الطوابع التذكارية وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور.

وتعد (الكرنك) واحدة من الشركات الرائدة في مجال السفر والسياحة في مصر والشرق الأوسط، وتتميز شركة الكرنك بالانتشار الواسع لمكاتبها، وتقدم خدمات مبيعات متكاملة تضمن حصول العملاء على الاختيار الأمثل بين مجموعة متنوعة من الباقات السياحية المنظمة.

 

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مواصفات طوابع البريد 

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (٩سم في ٥سم) بداخلها ثلاثة من  طوابع البريد، متعددة الألوان، مؤمنة ضد التزييف، قيمتها ٣٠ جنيهًا، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة. 

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