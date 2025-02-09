الأحد 09 فبراير 2025
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اقتصاد

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

البريد - فيتو
البريد - فيتو

البريد المصرى، أصدر البريد المصري تحذيرًا رسميًا بشأن انتشار رسائل نصية مزيفة تصل إلى بعض المواطنين، تدّعي ارتباطها بالخدمات البريدية، وتطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية أو دفع رسوم معينة عبر روابط إلكترونية غير آمنة. 

 

اهتمام العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت هذه التحذيرات اهتمام العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت التساؤلات حول مدى صحة هذه الرسائل والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الحسابات. 

 

سرقة البيانات الشخصية والمالية

كما أوضح البريد المصري أن هذه الرسائل الاحتيالية تصل إلى المواطنين عبر أرقام غير معتمدة، سواء محلية أو دولية، بهدف سرقة بياناتهم الشخصية والمالية، وتتخذ هذه المحاولات أشكالًا متعددة، مثل إيهام العميل بضرورة تحديث بياناته المصرفية، أو إخباره بوصول طرد أو حوالة بريدية تحتاج إلى إجراءات معينة، ما يدفع بعض الأشخاص إلى الضغط على الروابط دون التحقق من صحتها.

 

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