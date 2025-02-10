يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عقد الامتحانات الإلكترونية، للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد -أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، بهيئة البريد المصري لعام 2025.



ويزداد البحث من قبل المتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري حول نصائح وارشادات دخول الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري.

نصائح وإرشادات دخول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري

وتضمنت نصائح وإرشادات دخول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري، ما يلي:

نشرت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات دخول الاختبارات للمتقدمين وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.

أسئلة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري لعام 2025

وحول أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2025، ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:



أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين بمحافظة سوهاج

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظة سوهاج، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

موعد إتاحة الاستعلام للمتقدمين من محافظة قنا



وأوضح الجهاز أنه من المقرر أن يعلن لاحقًا عن إتاحة الاستعلام للمتقدمين من محافظة قنا، على أن يتوالى إعلان مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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