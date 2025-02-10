الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الفتوى والتشريع تبرئ ذمة هيئة البريد من مقابل انتفاعها بمبنى في جامعة بالمنصورة

مجلس الدوله
مجلس الدوله

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة الهيئة القومية للبريد من أداء مقابل الانتفاع بالمقر المخصص لها على بوابة الجامعة الرئيسية بمدينة مبارك بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة، مع إلزام الهيئة بأداء المبالغ المقدرة على استهلاك الكهرباء والمياه المستحقة على مقر مكتب البريد اعتبارًا من 12 نوفمبر 2016.

ضمن المباني الخاضعة لولاية جامعة الأزهر

وذكرت الجمعية في فتواها، أن الحجرتين المخصصتين مقرا للهيئة القومية للبريد محل النزاع  الكائنتين بالبوابة الرئيسية لفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؛ ضمن المباني الخاضعة لولاية جامعة الأزهر وتديرها بغرض تحقيق المنفعة العامة المنوط بالجامعة أداؤها.

وأوضحت أن الهيئة القومية للبريد تنتفع بالحجرتين اعتبارًا من 12 نوفمبر 2016 بعد أن جهزتهما على نفقتها لاستخدامهما مكتبَ بريدٍ يقدم خدماته لطلبة الجامعة والعاملين بها وللجمهور، وأنه ما زالت الحجرتان مرصودتين لأغراض المنفعة العامة المنوط بالهيئة تحقيقها.

واستكملت، أن الأصل العام هو أن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإداري على هذه الأموال دون مقابل إلا إذا ارتضت الجهة المنتفعة أداء مقابل لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى المحكمة الإدارية العليا اختصاصات المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

مجلس الدولة: وجوب تسجيل العقارات بالتراث المعماري بهذه الحالات

مجلس الدولة ينظم احتفالية "يوم الوفاء والتميز" الثلاثاء المقبل

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

النواب يقر ضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية

الفنان عبد العزيز مخيون يقدم دية شاب دهسه نجله في حادث بالبحيرة (صور)

عبد المحسن سلامة: حزمة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة لدعم الصحفيين

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين 10-2-2025 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل إلى 1000 دولار.. 800 فرصة عمل للممرضات في المغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى  أعلى المناصب

الأزهر للفتوى: الإسلام نهى عن ترك النار والدفايات عند النوم

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية