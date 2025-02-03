البريد يصدر بطاقة تذكارية لمرور 50 عامًا على رحيل أم كلثوم

أصدرت هيئة البريد المصرية بطاقة بريد تذكارية بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، التي تعد واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في العالم العربي وأهمها، حيث حققت شهرة واسعة واستطاعت أن تحتل مكانة لا مثيل لها فى قلوب الملايين من عشاق الفن والطرب الأصيل.

بطاقة تذكارية هامة

وبادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية لتوثيق هذا الحدث الهام، حيث قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن إصدار بطاقة بريد تذكارية بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على رحيل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم يأتي بهدف توثيق الرموز المصرية في مختلف المجالات وتخليد ذكراهم، واعتزازًا بمكانة الفنانة الراحلة التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن العربي، وفي قلوب الملايين من محبيها في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن تصميم البطاقة التذكارية يأتي بشكل فني يتناسب مع أهمية هذا الحدث، حيث تظهر فيه صورة تجسد واحدة من أكثر لحظات أم كلثوم شهرةً على خشبة المسرح، كما تتميز البطاقة بجودة الطباعة والإخراج.

موعد توافر البطاقة

جدير بالذكر أن بطاقة مرور ٥٠ عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم سوف تتوفر بمكاتب البريد ابتداءً من ٣ فبراير ٢٠٢٥، مع إمكانية شرائها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للبريد لجميع المهتمين بهواية جمع الطوابع، كما تأتي البطاقة بمقاس (٧سم في ٩سم) متعددة الألوان، مؤمنة ضد التزييف، قيمتها ٢٠ جنيهًا، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف تحقيق تجربة تفاعلية فريدة لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

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