بعد ارتباطهما بالاتحاد السوفيتي، لحظة فصل شبكة كهرباء إستونيا وليتونيا عن الروسية (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة فصل لحظة فصل إستونيا عن شبكة الكهرباء الروسية، وذلك في ظل دعم دول أوروبا لعملية فصل كهرباء ليتوانيا عن شبكة الكهرباء الروسية.

فصل شبكة كهرباء ليتوانيا وأستونيا عن الشبكة الروسية

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن لسان حال أوروبا، أثناء فصل شبكة كهرباء ليتوانيا عن روسيا، يقول "أخيرًا اختفى آخر ضوء من روسيا السوفييتية!"

لحظة فصل شبكة كهرباء استونيا وليتوانيا عن روسيا، فيتو



وبدأت ليتونيا بخطوة فصل شبكة الكهرباء التابعة لها عن روسيًا، عندما أعلنت منذ يومين شركة الكهرباء الحكومية في ليتوانيا عن انفصالها الرسمي عن الشبكة الكهربائية الروسية، يوم السبت الماضي.

حيث كانت إستونيا ولاتفيا تخططا للانفصال عن الشبكة الروسية، لتكمل بذلك الدول الثلاث، الواقعة في منطقة البلطيق، خطواتها في الانضمام إلى شبكة الكهرباء الأوروبية، الأمر الذي اعتبره البعض بأنها خطوة تاريخية لدول البلطيق.

يذكر أن جمهوريات البلطيق دمجت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الأحد الماضي، شبكات الكهرباء الخاصة بها في الشبكة الأوروبية بعد فصلها عن نظام الطاقة الروسي.

توصيل شبكة كهرباء ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا بالشبكة الأوروبية

كما تم توصيل الدول الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ببولندا والشبكة الأوروبية القارية، عبر خط طاقة يسمى "ليتبول لينك"، وبذلك تنضم إلى أكبر شبكة متزامنة في العالم، تخدم أكثر من 400 مليون مستهلك في 26 دولة.

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🔴لحظة فصل إستونيا عن شبكة الكهرباء الروسية.



أوروبا:

أخيرا اختفى آخر ضوء من روسيا السوفييتية! pic.twitter.com/g5aa0t1Qb7 — الصين بالعربية (@mog_china) February 10, 2025



وقام المتخصصون في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بتوصيل الشبكات بعد فترة قليلة، وكانت الجمهوريات السوفيتية الثلاث السابقة (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، قد أوقفت واردات الكهرباء من روسيا، كرد فعل على الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا في فيلنيوس قد اجتمع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في حضور من إستونيا ولاتفيا وبولندا، حيث قال رئيس ليتوانيا: "هذه لحظة تاريخية تمثل نهاية رحلة طويلة... لقد حققنا الاستقلال الكامل في الطاقة".

أما رئيسة المفوضة الأوروبية فقالت: "هذه هي الحرية: الحرية من التهديدات، الحرية من الابتزاز".

وعلق موقع "الموجز الروسي" على رئيس ليتوانيا قائلًا: رئيس ليتوانيا يقول: "وداعًا لروسيا، وداعًا لبن لادن". وقد حدث هذا عندما قامت ليتوانيا بتغيير شبكة الكهرباء لديها واشترت الكهرباء من أوروبا. كدولة، لا تستطيع ليتوانيا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء. فهي لا تستطيع شراء الكهرباء إلا من الدولة (أ) أو الدولة (ب). فما الفائدة من التباهي بهذا؟"

انفصال دول البلطيق الثلاثة عن الاتحاد السوفيتي

الجدير بالذكر أن ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا كانوا يسعون للانفصال عن الشبكة الكهربائية التي تسيطر عليها روسيا منذ سنوات، لكن القضايا التقنية والمالية كانت تشكل عائقا أمام هذه الخطوة، وعندما نشبت الحرب الروسية- الأوكرانية عام 2022، أصبحت هذه الخطوة أكثر إلحاحا بالنسبة للدول الثلاث، التي كانت في السابق جزءا من الاتحاد السوفيتي قبل أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في عام 2004.

والقرار الذي اتخذته هذه الدول يتضمن فصل شبكات الكهرباء في ليتوانيا، إستونيا ولاتفيا عن الشبكة الروسية، في خطوة ذات أهمية استراتيجية لأسباب سياسية وأمنية، حيث أن الهدف الرئيس هو منع روسيا من استغلال شبكة الكهرباء كأداة للضغط في حال حدوث توترات مع هذه الدول.



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