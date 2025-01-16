الخميس 16 يناير 2025
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أوروبا تمنح غزة 120 مليون يورو بعد اتفاق وقف إطلاق النار

أوروبا تمنح غزة 120
أوروبا تمنح غزة 120 مليون يورو، فيتو

 كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن حجم المساعدات التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى غزة، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

 

120 مليون يورو من أوروبا لغزة 

 وأكدت أورسولا فون دير لاين أن أوروبا ستقوم بإرسال 120 مليون يورو من المساعدات في عام 2025، بالإضافة إلى إرسال أطنان من المساعدات العينية لمواصلة دعم الفلسطينيين، ووصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه "قاتمًا".  

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة الإتحاد الأوروبي، في تغريدة لها عبر حسابها بمنصة "أكس": "إن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يقدم الأمل الذي كانت المنطقة في أمس الحاجة إليه. لكن الوضع الإنساني في غزة يظل قائما."

وعن المساعدات التي ستقدمها أوروبا للفلسطينيين في غزة، قالت أورسولا فون دير لاين: "وستقوم أوروبا بإرسال 120 مليون يورو من المساعدات في عام 2025، إلى جانب أطنان من المساعدات العينية، لـ مواصلة دعم الفلسطينيين."

 

التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة  

 جدير بالذكر أن مسؤولين من قطر وحركة حماس أعلنوا، أمس الأربعاء، عن التوصل إلى وقف إطلاق النار على غزة، في الحرب الدائرة والتي استمرت عام وثلاثة أشهر، حيث سيتم إطلاق سراح عشرات من الأسرى.

 

وأكد مسؤول أمريكي أن "إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من الأسرى في غزة، في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن."

أفراح الفلسطينيين للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، فيتو
أفراح الفلسطينيين للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، فيتو

 وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الحرب المدمرة في قطاع غزة، التي  استمرت 15 شهرًا، حيث تضمن الاتفاق، الذي جاء بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة في العاصمة القطرية الدوحة، (إطلاق سراح عشرات الأسرى لدى حماس على مراحل، وأيضا مئات السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل، كما سيتيح لمئات الآلاف من النازحين في غزة العودة إلى ما تبقى من ديارهم.)

 

تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

ويسمح الاتفاق بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعودة سكان شمال قطاع غزة إلى أرضهم، والانسحاب التدريجي من كامل الأرض في غزة.

رئيسة المفوضية الأوربية تصف الوضع في غزة بـ “القاتم”، فيتو
رئيسة المفوضية الأوروبية تصف الوضع في غزة بـ “القاتم”، فيتو

ويشار إلى اجتماع 3 فصائل فلسطينية اجتمعت في الدوحة (حماس والجهاد والجبهة الشعبية)، ووافقوا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بصورته النهائية بالإجماع.

وكانت الفصائل الفلسطينية، بقيادة حماس، قد أطلعت من الوسطاء على خرائط انسحاب وتواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، وأكدت الفصائل أن الخرائط الإسرائيلية متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه في اللجان الفنية من جميع الأطراف.

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