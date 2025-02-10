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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة الحزمة 16 من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

يعتزم الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماعاتهم يوم الأربعاء 12 فبراير ويوم الجمعة 14 فبراير، مناقشة مقترحات الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة الحزمة 16 من العقوبات ضد روسيا


ومن المقرر أن تشمل الحزمة إجراءات تقييدية شخصية واقتصادية، وفقا لجدول أعمال الاتحاد، على أن يتم الانتهاء من التوافق على الجوهر وإعداد الحزمة الجديدة للاعتماد النهائي بحلول يوم الجمعة.

وتندرج بنود العقوبات ضمن القضايا التي تتطلب مناقشة مسبقة، حيث جاء في جدول الاجتماع الذي سيبدأ يوم الأربعاء:  "قرار وإقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات التقييدية المتعلقة بأفعال روسيا التي تقوض استقرار الوضع في أوكرانيا، تبادل الآراء، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات التقييدية المتعلقة بأفعال تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لأوكرانيا  عقوبات شخصية، تبادل الآراء".

وسيبدأ الاجتماع يوم الجمعة، حيث من المقرر أن تكون العقوبات "مجهزة للموافقة عليها"، مما يعني إحالة الحزمة إلى وزراء دول الاتحاد الأوروبي للموافقة. وقد سبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته فرض الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا بحلول 24 فبراير.

ومن جهتها، أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع الضغوط العقابية التي بدأها الغرب ضدها قبل عدة سنوات ولا يزال يعمل على تعزيزها. وأشارت موسكو إلى أن العقوبات الغربية فشلت، لكن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بذلك. كما تعالت عدة أصوات في الغرب نفسه، تفيد بعدم فعالية العقوبات المضادة لروسيا. فعلى سبيل المثال، صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في وقت سابق، بأن بلاده فقدت أكثر من 18 مليار يورو بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

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الاتحاد الاوروبي رئيس الوزراء الهنغاري عقوبات ضد روسيا روسيا

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