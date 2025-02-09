الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يكشف شروط إسرائيل لعدم قصف إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء مع صحيفة "نيويورك بوست"، إنه مهتم بالتوصل لاتفاق نووي مع إيران.

 ترامب: مهتم بالتوصل لاتفاق مع إيران

وأضاف أنه “إذا توصلنا لصفقة، فإن إسرائيل لن تقصف إيران”، مكملًا: “أفضل التوصل لاتفاق مع إيران بدلًا من التدابير العسكرية”.

وأعرب ترامب عن أمله في أن  تتخلى إيران عن خططها الحالية، وردا على سؤال عما سيقدمه لإيران مقابل الاتفاق، قال: “لن أقصفهم”.

تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع إيران

لكن ترامب لم يكشف عن تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع إيران، واكتفى بالقول: “بطريقة ما، لا أحب أن أخبركم بما سأقوله لهم. كما تعلمون، هذا ليس لطيفًا”.

 وتابع: “يمكنني أن أقول ما يجب أن أقوله لهم، وآمل أن يقرروا أنهم لن يفعلوا ما يفكرون في فعله حاليًا. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء حقًا”.

وذكرت الصحيفة أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا، الثلاثاء، في البيت الأبيض، وقف إطلاق النار الهش واتفاق الرهائن في الحرب بين إسرائيل وحماس، وتبادلا المخاوف بشأن إيران.

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