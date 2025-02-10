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خارج الحدود

بزشكيان: الكيان الصهيوني يزعزع أمن المنطقة وترامب يدعم القتلة ويحميهم

الرئيس الايراني،
الرئيس الايراني، فيتو

 أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية في إيران أن "الكيان الصهيوني هو الذي يزعزع أمن المنطقة وليست إيران"، مشيرا الى ان "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم القتلة ويحميهم من محكمة الجنايات الدولية".

الرئيس الإيراني: لن نستسلم للقوى الأجنبية وترامب يدعم القتلة ويحميهم من محكمة الجنايات الدولية

وأضاف:"قادرون بوحدتنا على حل كل مشاكلنا والتصدي للولايات المتحدة"، وتابع "ترامب يخطط للمؤامرات ضدنا ويدعي في الوقت نفسه أنه يريد الحوار مع إيران، ومن جهتنا لن نستسلم للقوى الأجنبية ولا نسعى إلى الحرب".

 الرئيس الإيراني: دافعنا عن غزة وعن الاعتداءات الهمجية 

وقال "اننا دافعنا عن غزة وعن الاعتداءات الهمجية وهذا دفاع عن المظلومين، ودائما يريدون إقحامنا في الحروب حتى لا نحل مشاكلنا الداخلية"، معتبرا ان "الأعداء لديهم خطط للاغتيالات ولكننا أقوياء".

وسأل: "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات مع طهران فلماذا فرضت العقوبات؟

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