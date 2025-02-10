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حوادث

حبس دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني وفك أعمال السحر

دجال، فيتو
دجال، فيتو

قررت النيابة العامة حبس دجال كرموز؛ لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

 

سقوط دجال كرموز للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني وفك أعمال السحر 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته (بعض الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل - هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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