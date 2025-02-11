ريال مايوركا وأوساسونا يتعادلان 1/1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، تعادل فريق ريال مايوركا مع نظيره أوساسونا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

مباراة ريال مايوركا وأوساسونا

وسجل هدف فريق ريال مايوركا اللاعب موريكي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، بينما تعادل لفريق أوساسونا اللاعب بويومو في الدقيقة 4+90.

ترتيب ريال مايوركا وأوساسونا في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مايوركا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، أما أوساسونا لديه نفس عدد النقاط في المركز التاسع.

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