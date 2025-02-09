الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

الدوري الإسباني، أعلن مدربا برشلونة وإشبيلية عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا أمام إشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا" بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الاسباني 
 

تشكيل  إشبيلية أمام برشلونة في الدوري الاسباني

 

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمت بفوز برشلونة 5-1 على ملعب "المونتجويك".

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة 


تنطلق مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الليجا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية 


تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، أما إشبيلية لديه 28 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب.

وشهدت هذه الجولة تعادل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بهدف لمثله، وإذا حقق برشلونة الفوز، سيقلص الفارق مع المتصدر والوصيف.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ50 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 49 نقطة، وحال فوز برشلونة سيصبح رصيده 48 نقطة.

 

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