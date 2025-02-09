الدوري الإسباني، ديربي مدريد ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الريال وأتلتيكو

ريال مدريد، انتهت مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره ريال مدريد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل هدف أتليتكو مدريد النجم الأرجنتيني ألفاريز في الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل كيليان مبابي هدف ريال مدريد في الدقيقة كيليان مبابي 50.

تشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد

تشكيل ريال مدريد

تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو

وقبل لقاء الليلة لعب ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد في 233 مباراة في مختلف المسابقات, تفوق الملكي في 118 مواجهة، بينما كان الفوز حليف الروخي بلانكوس في 59 مناسبة، وفرض التعادل نفسه في 56 لقاء.

تفوق ريال مدريد استمر في المباريات مع أتلتيكو بمسابقة الدوري الإسباني، حيث جمع بينهما 175 مباراة في "لا ليجا" وحسم الأبيض تفوقه في 91 لقاء، وخطف الروخي بلانكوس الفوز في 41 مناسبة، وانتهى 43 لقاء بالتعادل

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

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