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رياضة

برشلونة يشعل المنافسة على ترتيب الدوري الإسباني 2025

برشلونة يشعل المنافسة
برشلونة يشعل المنافسة علي ترتيب الدوري الإسباني 2025

أشعل برشلونة  المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعدما استفاد البرسا من تعثر قطبي مدريد الريال وأتلتيكو، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما بالتعادل 1-1 بالجولة الـ 23.

 

وحقق برشلونة فوزًا  كبيرًا على إشبيلية بأربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، وتشتعل المنافسة بالليجا.

 

ترتيب الدوري الإسباني
 

1. ريال مدريد، 50 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 49 نقطة.

3. برشلونة، 48 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 44 نقطة.

5. فياريال، 40 نقطة.

6. رايو فاليكانو، 35 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 31 نقطة.

8. جيرونا، 31 نقطة.

9. أوساسونا، 30 نقطة.

10. مايوركا، 30 نقطة.

11. ريال بيتيس، 29 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 28 نقطة.

13. إشبيلية، 28 نقطة.

14. خيتافي، 27 نقطة.

15. لاس بالماس، 23 نقطة.

16. إسبانيول، 23 نقطة.

17. ليجانيس، 23 نقطة.

18. فالنسيا، 22 نقطة.

19. ألافيس، 21 نقطة.

20. بلد الوليد، 15 نقطة.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني
 

جدير بالذكر أن الجولة الـ23 من الدوري الاسباني تختتم اليوم الاثنين بمواجهة ريال مايوركا ضد أوساسونا.

 

 

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