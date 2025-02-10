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رياضة

الأهلي يستعرض زيارة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للنادي اليوم

محمود الخطيب مع أحمد
محمود الخطيب مع أحمد المسلماني

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.

وفي بداية الجلسة استعرض الكابتن محمود الخطيب الزيارة المهمة التي قام اليوم بها أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمقر النادي، وتم خلالها توضيح رؤية الدولة المصرية في مختلف وسائل الإعلام الوطنية خلال المرحلة القادمة في ضوء التطورات العالمية الجارية في هذه الصناعة التي تمثل أهمية بالغة في الجمهورية الجديدة.

وتحدث الكابتن محمود الخطيب خلال هذا اللقاء عن المنصات الإعلامية المملوكة للنادي والتي تعمل وفق مبادئ تاريخية أصيلة، حيث يمتلك الأهلي ثلاث وسائل إعلامية تجمع بين الإعلام المقروء ممثلًا في مجلة الأهلي، من أولى المجلات الرياضية التي تصدر عن الأندية المصرية، والإعلام المرئي ممثلًا في قناة الأهلي وما تشهده من تطورات كبيرة في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى المنصات الإعلامية الرقمية ممثلة في الموقع الرسمي للنادي ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رؤية الأهلي لامتلاك منصات إعلامية جديدة في إطار توجهات الدولة المصرية، حيث أكد الكابتن محمود الخطيب خلال اللقاء على الدعم والتعاون المثمر للأهلي مع كافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للإعلام.

وفي نهاية اللقاء حرص أحمد المسلماني على توجيه الدعوة إلى الكابتن الخطيب لزيارة مقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، والذي رحب بدوره بتلبية الدعوة الكريمة في المرحلة المقبلة.

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