تفوق للأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي مع غزل المحلة قبل موقعة الغد

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، غدا الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتستعرض فيتو لكم تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة في جميع المسابقات قبل مواجهة الغد:

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة

وخاض النادي الأهلي وغزل المحلة، 97 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن خلالها الأهلي في الفوز بـ 55 مباراة، فيما استطاع زعيم الفلاحين الفوز في 12 لقاءً فقط،و تعادل الفريقان في 30 لقاء.

وتمكن النادي الأهلي خلال المواجهات السابقة من تسجيل 130 هدفا في شباك زعيم الفلاحين، بينما تمكن فريق غزل المحلة من إدراك 56 هدفا في مرمي المارد الأحمر.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين ياتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم غدا الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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