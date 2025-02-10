رياضة الدقهلية تشارك في تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب

شاركت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ الدقهلية، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، والذي يُعقد تحت شعار" التطوع..نماء..عطاء..حياة"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس… أعضاء أندية التطوع وأعضاء شباب يدير شباب بالدقهلية يشهدون تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب

جاءت فعاليات المشاركه بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ونهي المنجي منسقة أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وغادة السيد مسئول الكيانات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و10 من أعضاء أندية التطوع، و10 من أعضاء فريق شباب يدير شباب "YLY"، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

هذا وقد دشن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، والذي يُعقد تحت شعار" التطوع.. نماء..عطاء..حياة"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة أندية التطوع على مستوى مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد وزير الشباب والرياضة على أن تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب يعكس رؤية القيادة السياسية لتمكين الشباب وتعزيز العمل التطوعي، وتأكيدًا على أهمية العمل التطوعي في تعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية بين الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وإشراكهم في مختلف الأنشطة التنموية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الاتحاد الجديد هو منصة وطنية رسمية لتنظيم جهود المتطوعين وتوجيهها نحو خدمة المجتمع في مختلف القطاعات، وخطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة العمل التطوعي كأحد الأدوات الرئيسية لتنمية المجتمع، مما يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة.

العمل التطوّعي يشكل قيمة إنسانية نبيلة

وأكد وزير الشباب والرياضة إلى أن العمل التطوّعي يشكل قيمة إنسانية نبيلة، ويعدّ رافدًا مهمًا لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، ويعزّز مكارم الأخلاق لدى الأفراد بإسهامهم الفاعل وعطائهم اللامحدود، مؤكدًا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تولي أهمية هذا المجال الإنساني، فسخرت له كافة الإمكانات لتنظيمه، وتعزيز ثقافته.

أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، لشباب أندية التطوع وأعضاء فريق شباب يدير شباب بالدقهلية، على أهمية العمل التطوعي فى خدمة وبناء المجتمع، لتحقيق الأهداف التنموية فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في ظل الجمهورية الجديدة برعاية القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

القيادة السياسية تؤمن بالشباب فى تحقيق التنمية المستدامة

كما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أن القيادة السياسية تؤمن بالشباب فى تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارهم القوى الدافعه للتنمية وتحقيق الإنجازات على كافة المستويات، وتشجيعهم في تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة من خلال العمل التطوعي على مستوى محافظات الجمهورية.

تأتي مشاركه شباب الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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