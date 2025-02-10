محافظ الدقهلية يتابع استعدادات المديريات لقدوم شهر رمضان

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام وعلي حسن وكيل وزارة التموين ومحمد المرشدي وكيل وزارة التربية والتعليم والاستاذ محمد السيد وكيل وزارة الزراعة ومحمد امين رئيس حي شرق المنصورة ومحسن طه مدير عام المجالس واللجان والمهندس ماهر ابو المجد مدير مركز المعلومات والمهندسه ريهام احمد مدير المكتب الفني والمهندسه فريده عبد الله مدير عام الشئون الهندسية والمهندسه مروه رضوان مدير وحده المتغيرات المكانية.

ضرورة توافر السلع باسعار مخفضة بالمنافذ



وتناول محافظ الدقهلية خلال الاجتماع القرارات التي تم اتخاذها في مجلس المحافظين في جلسته الاخيرة امس والتي شملت ضرورة توافر السلع باسعار مخفضة بالمنافذ علي مستوي المحافظة والتصدي للتعديات علي اراضي الدولة ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصالح والتقنين.

ضرورة التوسع في معارض اهلا رمضان



وقد أكد اللواء " مرزوق"علي ضرورة التوسع في معارض اهلا رمضان بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة مع استمرار سوق اليوم الواحد يومي الجمعه والسبت للعمل علي توفير السلع للمواطنين خلال الشهر الكريم.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية التفتيشية



كما أكد اللواء"مرزوق"علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية التفتيشية علي جميع منافذ بيع السلع والتصدي لاي نوع من انواع ارتفاع او زيادة الاسعار حرصا علي المواطن البسيط.

الدعم المستمر بالسلع المطلوبة لجميع المنافذ



وأشار اللواء"مرزوق"لضورة الدعم المستمر بالسلع المطلوبة لجميع المنافذ خاصة البروتينات من اللحوم والدجاج والاسماك وغيرها كما أشار اللواء"مرزوق"لضرورة مشاركة الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني بتجهيز وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي المواطنين من الاسر الاولي بالرعاية والمحتاجين بمراكز ومدن وقري المحافظة.

تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة الاهلية او الجمعية المتبرعة



وفي هذا الصدد قرر اللواء"مرزوق" تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة الاهلية او الجمعية المتبرعة ومديرية التضامن الاجتماعي ونائب رئيس المركز او المدينة او الحي او القرية لضمان التوزيع علي المستحقين دون ازدوج والاستعانة بذلك بتطبيق التضامن او الجمعيات الاهلية في هذا الشأن.

ضرورة العمل الجاد للتصدي لمخالفات البناء باعتبارها قضية قومية



علي جانب آخر أكد اللواء"مرزوق"علي ضرورة العمل الجاد للتصدي لمخالفات البناء باعتبارها قضية قومية ومتابعة منظومة العمل في التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك،وفي هذا الصدد.

لسرعة الرد علي جميع النقاط المتعلقة بالمتغيرات المكانية

وجه اللواء"مرزوق"لسرعة الرد علي جميع النقاط المتعلقة بالمتغيرات المكانية بصوره فورية بنطاق المحافظة وتنفيذ الدوريات المستمرة لمتابعة اي متغير والتعامل معه علي الفور وفي ذات السياق وجه اللواء "مرزوق" لتعيين نوبتجيات ليلية بالوحدات المحلية لمتابعة المتغيرات المكانية ورصد اية اعمال مخالفة بالتعدي علي الاراضي الزراعية واراضي الدولة باعتبارها خط احمر ويتم التعامل معها بكل قوة.

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