رياضة الدقهلية تطلق فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية "الإدارة العامة للشباب"، اليوم الثلاثاء فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية.

الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية

وذلك ضمن خطة أندية التطوع للعام المالي 2023/ 2024، بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري فرع الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

نخبة من المتخصصين والمعتمدين للتدريب

يقوم بالتدريب نخبة من المتخصصين والمعتمدين بالجمعية لدى الهلال الأحمر المصري بالدقهلية، بحضور الدكتورة أروى محمد وجية مدرب إسعافات أولية وباحث علوم، والدكتور عمار محمد الحنفي طبيب أسنان ومدرب اسعافات أولية، وإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ونهي المنجي منسق أندية التطوع بالشباب والرياضة بالدقهلية.

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تعريف الإسعافات الأولية

تضمنت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية، التدريب حول الإسعافات الأولية، ونبذة عن تعريف الإسعافات الأولية كمعالجة الجروح وإسعاف المصابين الكسور والتنفس الصناعي، وخطوات الإنعاش القلبي الصحيحة للأشخاص، بالإضافة لطرق معرفة السكتات الدماغية وغيرها من الإسعافات الوقائية الضرورية ودار التدريب بشكل نظري وعملي.

تدريب 50 شابا

يستفيد من التدريب 50 شابا وفتاة من المتميزين من أندية التطوع على مستوى الدقهلية، كمجموعة أولى، وتجري عملية التدريب على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 23 إبريل حتى 25 من الشهر الجاري، بمقر جمعية الهلال الأحمر بالدقهلية حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى كتيب التدريب مجانا.

يأتي تنفيذ فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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