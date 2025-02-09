وزير الرياضة يهنئ عبد الرحمن طلبة ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بإيطاليا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب سلاح الشيش، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في إيطاليا خلال الفترة ما بين 7 وحتى 9 فبراير الحالي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن طلبة قدم أداء كبيرا خلال البطولة، والذي تمكن خلاله من التتويج بالميدالية البرونزية، حيث حقق انجازا بعد تغلبه على المصنف الأول على العالم والحاصل على ذهبيتي أولمبياد طوكيو 2021 وباريس 2024، بنتيجة 15-12.، بالإضافة الى تغلبه على بطل إيطاليا.

عبد الرحمن يحتفل ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بإيطاليا

وشدد أشرف صبحي على أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده السلاح المصري على الساحة الدولية، بفضل الدعم المستمر للاتحاد المصري للسلاح وبرامج إعداد اللاعبين وفق أحدث النظم التدريبية، مشيرًا إلى أن تفوقه على أبطال عالميين يؤكد قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة بقوة في كبرى المحافل الرياضية، ومؤكدا على أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين المتميزين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف البطولات.

أشرف صبحي يستعرض استعدادات معرض “سبورتس إكبو” والمؤتمر الدولى لكرة القدم

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمتابعة آخر التحضيرات الخاصة بتنظيم مصر المعرض الرياضي الدولي “سبورتس إكسبو”، والذي من المقرر ان يقام خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الرياضة من مختلف الدول بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الدولى لكرة القدم Soccerex MENA.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم المؤتمر بأعلى معايير الاحترافية، بالإضافة إلى بحث أجندة الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن المعرض والمؤتمر يمثلان منصة دولية رائدة تعكس مكانة مصر كوجهة عالمية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، كما يعد فرصة هامة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة العاملة في المجال الرياضي، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة الرياضة محليًا ودوليًا.

وأكد حرص الوزارة على أن تكون النسخة القادمة من "سبورتس إكسبو" مختلفة، وتواكب التطورات العالمية في المجال الرياضي، وتوفر بيئة حوارية تجمع بين المستثمرين ورواد الصناعة الرياضية، مما يتيح فرصًا كبيرة للتبادل الفكري والتجاري، ويعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للفعاليات الرياضية الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة المؤتمر الدولي لكرة القدم Soccerex MENA في مصر ضمن فعاليات معرض سبورتس إكسبو، هو نافذة على مستقبل الرياضة في مصر والمنطقة، ويعكس إهتمامها بالرياضة ويساهم في تطوير الصناعة الرياضية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجال الرياضي، ويعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية وبيئة جاذبة للإستثمار الرياضي، نحو مستقبل مشرق للرياضة المصرية.

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