مياه الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعوية بمركز شباب هوارة عدلان بمركز الفيوم، ضمن خطة الشركة لعقد ندوات ولقاءات توعوية في عدد من مراكز وقري المحافظة خلال الفترة المقبلة، لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وتضم خطة الندوات لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوات بمركز شباب الشهيد فرج فضل بطامية، شباب الخواجات بيوسف الصديق، شباب الشهيد جمعة عوض شلبي بإبشواي، شباب سنورس، وشباب قلمشاه بإطسا.

أهمية مراكز الشباب في نشر الوعي المائي

وتؤمن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالدور الفعّال لمراكز الشباب في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب، مما يسهم في تعزيز الوعي المائي وتشجيع المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية للحفاظ على كل نقطة مياه والحد من الإهدار.

يذكر أن الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تهتم بالتعاون المشترك بين الجهات الحكومية داخل المحافظة لنشر الوعي المائي وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، بهدف تعديل السلوكيات السلبية تجاه هذا المرفق الحيوي، مع التركيز على مراكز ونوادي الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

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