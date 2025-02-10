الإثنين 10 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب دراجة نارية على أحد الطرق بقرية تابعة مركز الداخلة، فيما أصيب 3 آخرون في انقلاب دراجة نارية جنوب مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.


اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، و3 مصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.


تبين انقلاب دراجة نارية بطريق القصر بالقرب من قرية الجيزة بمركز الداخلة أسفر الحادث عن مصرع الشاب عمر أنور سنوسي حسن، 18 عاما، وإصابة كل من محمد أحمد محمد عبد الجواد، 15 عاما، ويوسف سيد محمد بيومى، 16عامًا.


وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل الجثة والمصابين لمستشفى الداخلة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

فيما أصيب 3 آخرين في انقلاب دراجة نارية بطريق " الخارجة – باريس" بمنطقة " البارموادي" جنوب مدينة الخارجة بحوالي 3 كم، وهم: عمر عيد عمر ٢٥ عاما، كمال عيد عمر ١٩عاما، هاني عبد العزيز مهني ٢٨ عاما.


وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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